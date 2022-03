La squadra del cuore in molti casi non viene “scelta” in maniera ragionata e “lucida” ma è frutto di un avvenimento, un legame a volte anche familiare, oltre ad una serie di fattori piuttosto vari e diversificati. Tuttavia si può direzionare il proprio modo di tifare anche da adulti, d’altronde ogniuno esprime il proprio amore ed affetto in maniera estremamente differente.

La squadra del cuore di ogni segno zodiacale: è questa la tua?

Lo zodiaco può inaspettatamente “comunicarci molto”: a quali squadre sono associate le differenti personalità dello zodiaco?

Ariete – Gli Ariete vogliono spiccare ma senza essere per questo “detestati”: compagini blasonate come Barcellona, Inter e Milan, riconosciute anche internazionalmente sono decisamente compatibili.

Toro – La personalità “capocciona” fa propendere per squadre spesso non vincenti ma dalla grande tradizione. Ovviamente, il Torino e l’Atletico Madrid.

Gemelli – Personalità che bada alla forma più che alla sostanza: l’incostanza del Napoli e della Roma.

Cancro – Conservatori sotto molti punti di vista, non necessitano di una compagine per forza vincente. Spesso tifano per le squadre del proprio paese o città.

Leone – Vogliono far discutere quindi il Real Madrid o il Bayern Monaco, squadre ultra titolate in patria e con una grande tradizione europea.

Vergine – Non ambiscono ai successi ma alla particolarità che contraddistingue alcune compagini: Fiorentina e Sampdoria indubbiamente.

Bilancia – Ambiscono a certezze ma non sono ossessionati dalla vittoria. Squadre dall’atteggiamento quadrato, ben organizzate come il Verona.

Scorpione – Ragionatori e pratici, tifano per chi vince, senza se e senza ma, anche se possono stare antipatici: Juventus.

Sagittario – Dai gusti particolari, tendono ad affezionarsi a qualsiasi squadra abbastanza blasonata purchè poco vincente, anche straniera, come l’Athletic Bilbao.

Capricorno – Amano le “nobili” parzialmente decadute come il Manchester United ed il Lione.

Acquario – Anticonformisti per eccellenza, tendono ad affezionarsi alle realtà uniche e particolari: Leicester City, ma anche qualsiasi neopromossa ambiziosa.

Pesci – Compagini appassionate ma anche piuttosto sanguigne, come Lazio e Fiorentina.