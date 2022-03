Oroscopo Paolo Fox domani, 17 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 17 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà la tua settimana di alti e bassi. Se lunedì hai avuto il morale sotti le scarpe, nel fine settimana ritroverai più verve e forza. Approfittane, se devi fare un incontro, se ti interessa una persona, anche se negli ultimi tempi hai messo l’amore in attesa, aspetti mosse dall’altra parte. Queste giornate sono piuttosto pensierose. Sul fronte lavorativo stravolgimenti in arrivo.

Vergine

Domani sarà importante farsi scivolare le cose addosso. Da giorni avverti una certa ostilità nell’aria, qualcuno potrebbe essere invidioso della tua crescita e covare livore, la voglia di metterti in difficoltà. In amore dovresti impegnarti di più per ritrovare più intimità, anche perché aprile sarà un mese più conflittuale. Meglio arrivarci con più tranquillità.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare sulla complicità di una buona Luna. Meglio approfittarne e provare a fissare un incontro importante tra domani a domenica. Da settimane stai trascinando un problema ancora non risolto, forse qualcuno ti ha attaccato. Sarà essenziale trovare un accordo e risolvere il prima possibile, di certo entro la fine di aprile.

Scorpione

Domani sarai alquanto affaticato, forse ti sentirai poco sostenuto dalla famiglia e dal partner. Quando capitano questi momenti di malessere interiore, tendi a voler stare per conto tuo, lontano dagli altri, per non soffrire. Anche perché hai paura di reagire con troppa rabbia e di aggredire verbalmente l’altro. Sabato e domenica saranno due giornate più tranquille.