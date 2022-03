Sposarsi è un’ambizione per molti, per alcuni rappresenta un sogno vero e proprio coltivato fin dalla giovinezza: il matrimonio rappresenta uno step importante per tutti ma indissolubilmente alcune persone sembrano cercare le nozze con maggior insistenza rispetto agli altri, anche se non necessariamente sono i più “rapidi” a trovare l’anima gemella.

Se sei uno di questi segni zodiacali… ti sposerai presto!

In ogni caso, quasi tutti prima o poi si sposano, questi segni zodiacali, secondo lo zodiaco, godranno di maggiori probabilità di indossare la fede molto presto.

Cancro

Per i Cancro il matrimonio non è solo un contratto per sugellare un’unione ma la massima espressione di un sentimento profondo: sono molto selettivi ma quando sono sicuri di aver trovato la persona giusta già stanno a programmare i dettagli.

Scorpione

I più “scettici” almeno inizialmente, sopratutto quando sopraggiunge una certa età iniziano a considerare con sempre maggiore frequenza l’ipotesi del matrimonio. Sono personalità estremamente appassionati e solitamente quando si mettono in testa qualcosa, prima o poi la portano a conclusione.

Bilancia

Tra i segni più equilibrati ma anche tra i più romantici in assoluto, pongono grande enfasi su ogni dettaglio relativo alle nozze, a partire dagli inviti fino ai regali. Un contesto particolarmente travagliato potrebbe accellerare la volontà di sistemarsi, da parte dei Bilancia.

Toro

Gli indecisi quasi come gli Scorpione, loro non sembrano essere particolarmente entusiasti all’idea di partecipare a cerimonie particolarmente sfarzose ma amano la stabilità ed il matrimonio può essere effettivamente percepito come un valido punto di arrivo, sopratutto in questa specifica parte dell’anno.