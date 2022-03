Oroscopo domani 18 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, le previsioni oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani venerdì 18 marzo. Se siete curiosi di scoprire cosa sveleranno le anticipazioni dei due famosi astrologi, leggete le seguenti previsioni per domani venerdì 18 marzo 2022.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Se anche voi non state più nella pelle, ecco l’oroscopo di domani 18 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 18 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, sarà scontroso per tutto il fine settimana, a causa di un transito lunare negativo. Il Toro dovrà fare chiarezza in amore e impegnarsi per riportare l’armonia nella coppia. Domani mattina i Gemelli dovrebbero liberarsi di un fardello. Meglio dal pomeriggio in poi. Il Cancro dovrà armarsi di molta pazienza per evitare i litigi, specie nella seconda parte della giornata.

Per il Leone sarà importante stare alla larga dalle polemiche relative la sua vita privata. Novità in arrivo. Domani la Vergine dovrebbe provare a deporre l’ascia di guerra e fare pace con il mondo, o quasi. Per la Bilancia sarà un weekend di giudizio e riflessioni, perfino di un migliore equilibrio, grazie a una bellissima Luna. Lo Scorpione potrebbe avere nuove tensioni in famiglia: meglio fare attenzione.

Infine il Sagittario potrà contare su una bellissima Luna. L’amore potrebbe riprendere quota, se lo vorrà. Domani per il Capricorno comincerà un fine settimana contraddistinto da molti pensieri riguardo la vita pratica. L’Acquario avrà un bellissimo weekend illuminato da Luna, Venere e Marte. Infine, i Pesci domani mattina si sveglieranno un po’ frastornati, ma dal pomeriggio in poi ritroveranno forza e lucidità.

Oroscopo Branko domani – 18 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 16 Marzo 2022. Domani l’Ariete dovrebbe sfruttare la giornata per aggiornare e spedire il curriculum in giro. Per il Toro ci sarà una Luna dolcissima a rischiarare la giornata. Domani i Gemelli dovrebbero cominciare una dieta depurativa per disintossicare il fegato e tutto il corpo, in generale. Si prospettano buon affari per i nati in Cancro: approfittatene!

Domani il Leone dovrebbe puntare al meglio, e non accontentarsi. La Vergine domani diventerà una vera e prora head hunter, cacciatrice di teste. È tempo di mettere fine alle ostilità che avverte da giorni nel lavoro. Per la Bilancia ci sarà un bellissimo plenilunio che le stimolerà sogni e riflessioni. Infine, domani lo Scorpione potrebbe ricevere un’inaspettata offerta d’amore.

Domani il Sagittario dovrà tenere a bada un profondo nervosismo. Dal pomeriggio in poi le cose andranno meglio. Il Capricorno domani potrebbe imbattersi in un inatteso felice incontro. Per i nati in Acquario sarà possibile innamorarsi di una persona di punto in bianco. Infine, domani i Pesci dovrebbero trovare il coraggio di affrontare un chiarimento importante.