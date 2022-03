Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 18 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio e fino a domenica potrai contare sulla Luna in buon aspetto. Nonostante ciò potrebbero esserci ancora degli ostacoli, degli stop forzati, mentre tu vorresti ottenere le cose il prima possibile. Prova a recuperare in amore, dai spazio a una persona che ti vuol bene: queste stelle ti aiuteranno!

Capricorno

Domani comincerà l’ennesimo weekend pensieroso. Avrai molti grattacapi relativi alla vita pratica, il lavoro o lo studio per i più giovani. Potrebbero nascere dei conflitti o forse dovrai prendere una decisione importante. È probabile che molti Capricorno a partire da maggio stravolgeranno il loro stile di vita. Non trascurare l’amore, perché perfino tu, una roccia in carne e ossa, hai bisogno di conforto e affetto!

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai la Luna, Venere e Marte in aspetto favorevole: via libera alla voglia di libertà, all’amore, all’amicizia e agli incontri speciali! Tutto ciò che farai in questi giorni, anche i piccoli gesti di ogni giorni, saranno protetti da buone stelle. Dovresti sfruttare il weekend per vedere gli amici o per levarti una piccola soddisfazione, uno sfizio.

Pesci

Domani continuerà questo periodo di grandi cambiamenti. Se al mattino sarai un po’ fiacco, dal pomeriggio in avanti torneranno forza ed energia. Meglio puntare tutto su sabato e domenica. Con Giove al tuo fianco potrai prendere decisioni coraggiose senza il timore di cadere in errore. Continua così!