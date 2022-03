Il lavoro è alla base di tanto, se non di tutto: sono sempre molte le persone che vivono per lavorare e non il contrario, ma allo stesso tempo tantissime altre personalità si dimostrano quasi allergiche al lavoro. Non necessariamente la persona che lavora di più risulta essere il più efficiente anche se nella maggioranza dei casi le due cose coincidono.

Chi sono i segni zodiacali che lavorano di più? Ecco la classifica

Le innumerevoli sfaccettature caratteriali si “scontrano” in maniera più o meno evidente con il mondo del lavoro: quali sono i segni che lavorano di più? Ecco la classifica.

Ariete

Apparentemente disordinati e disorganizzati, niente stimola più un Ariete a lavorare duramente, anche perchè l’impegno rispecchia appieno il profilo personale del segno: un Ariete non potrebbe mai restare fermo a lungo senza fare concretamente nulla, anche se tendenzialmente non amano il gioco di squadra, e questo può essere un limite legato alla produttività.

Vergine

Non i più efficienti di sicuro ma si impegnano al massimo anche se non sempre sono convintissimi di quello che fanno. In mancanza di necessità, non lavorerebbero mai ma perchè lo percepiscono come forma di obbligo, ma se gettati in mischia risponderanno sempre “presente”.

Acquario

Quando si legge o si sente a persone che lavorano “troppo”, probabilmente questi fanno parte del segno dell’Acquario che per motivazioni varie (insicurezza, poca fiducia in loro stessi, e voglia di dimostrare) tendono a consumarsi lavorativamente parlando. Il loro impegno è encomiabile ma risultano spesso vittima dei loro stessi impegni.