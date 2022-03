Essere considerati strani non è più così “inusuale”: al giorno d’oggi esistono varie sfaccettature che sono accettate e comprese in modo (quasi) totale rispetto al passato. Una personalità stravagante è così definita quando non si adatta in maniera omogenea al resto del contesto sociale in merito a qualche specifico contesto.

I segni zodiacali più strani: ecco la classifica

Se siamo portati a concepire “gli strani” come “diversi” è pur vero che in alcuni casi è il contesto a fornire questa percezione. Spesso i più “geniali” sono appunto visti come stravaganti. Quali sono i segni zodiacali che maggiormente si adattano a questa definizione?

Pesci

Strani ma solo per gli altri: il modo di vivere dei Pesci è assolutamente normale per chi è nato sotto questo segno: si tratta di personalità fortemente empatiche, apparentemente non per forza stravaganti, ma che raramente si accodano ai pensieri diffusi se non conformi al loro status mentale.

Gemelli

E’ la loro proverbiale “doppia personalità” a farli sembrare incoerenti e spesso effettivamente “fuori di testa”. In realtà pur essendo sicuramente tra i segni più difficili da comprendere, il loro modus operandi è comunque logico. Anche dal punto di vista del look sono molto particolari.

Acquario

I più stravaganti e strani, etichetta che gli Acquario si fregiano con grande soddisfazione, sintomo di diversità, ma non per questo significa che siano “estraniati” dalla realtà. Sono profili molto sagaci e che fanno continuamente uso di “armi” come l’ironia e il sarcasmo.