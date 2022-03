Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 19 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai sforzarti per mantenere la calma. Anche se il periodo di recupero è cominciato, grazie a dei nuovi transiti, come quello di Venere, questo weekend sarà alquanto nervoso. Qualcuno potrebbe farti perdere la calma o forse hai avuto grattacapi in famiglia.

Toro

Domani dovrai metterti nell’ottica di fare una scelta entro la fine di marzo. In questo periodo l’amore non sta andando proprio a gonfie vele. Qualcuno sta vivendo una crisi, qualcun altro continui dissapori con il partner, forse per le troppe spese avute di recente. In genere, tu hai una grande pazienza, ma sarà importante che l’altro non tiri troppo la corda!

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani ci sarà una Luna importante, insieme a una bellissima Venere, a illuminare il tuo fine settimana. Chi ambirà a vivere momenti piacevoli, sarà accontentato. Dovranno prestare particolare attenzione le coppie in crisi da tempo: anche se sei stanco e desideri un cambiamento, non cadere nella trappola delle trasgressioni!

Cancro

Domani crescerà la voglia di ritrovare un po’ di tranquillità, dentro di te e con gli altri. Con Venere non più dissonante sarà possibile recuperarla! Anche se le stelle saranno benevoli, almeno fino alla fine di aprile, Mercurio e Giove potrebbe suscitare qualche preoccupazione in più relativa al lavoro. Più di un Cancro hanno in mente di voler rivoluzionare la propria vita. Le coppie che da poco hanno superato una crisi, riusciranno a recuperare.