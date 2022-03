Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 19 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un bellissimo fine settimana accompagnato da un magnifico Sole che si aggiungerà agli altri alleati planetari. Certo, alcune opposizioni peseranno ancora, però nelle prossime ore l’amore potrà tornare in auge. Approfittane, se dovrai colmare un’eventuale distanza con il partner. Sul fronte professionale continuerai a dare tanto e ricevere poco…

Vergine

Domani e domenica si preannunciano due giornate tranquille: sfruttale al meglio, per riportare un po’ di armonia nella coppia e in famiglia. In questo periodo stai facendo i conti con alcuni pianeti contrari che ti procurano stanchezza, molte preoccupazioni e poca lucidità mentale. Vedrai che a maggio le cose miglioreranno di gran lunga! Nel frattempo sforzati di ragionare, avere pazienza e non esternare forza, aggressività.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai uno fra i segni favoriti e sarai anche molto determinato e grintoso. Cerca di non tornare indietro al passato con la mente e impegnati, piuttosto, a risolvere una faccenda che ti sta creando problemi entro la fine di aprile, e non oltre. Se non farai attenzione, correrai il rischio di adottare un atteggiamento eccessivamente bellico nei confronti dell’ambiente circostante!

Scorpione

Domani comincerà un fine settimana che ti permetterà di recuperare un po’ di calma, perché la Luna non sarà contraria. Prova a rilassarti un po’. Marzo potrebbe mettere in difficoltà le coppie traballanti. Se intendi continuare la tua relazione, ti converrà lasciare passare questi giorni, altrimenti meglio chiarire con il partner. Qualche pensiero o perplessità potrebbe riguardare anche la casa, la scelta se restare dove si è o cambiare in futuro, trasferirsi altrove.