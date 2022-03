Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 19 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai buone stelle a ci si unirà anche uno splendido Sole. Da qui in avanti potresti vivere una passione travolgente e inaspettata, in amore, nel lavoro, per un nuovo progetto. Fai solo attenzione a non cedere alla tentazione d tradire il partner! Potrai già cominciare a pensare a grandi sviluppi da maggio in poi.

Capricorno

Domani e dopo domani dovrai cercare di mantenere calma e tolleranza, sia in famiglia, sia in amore. Purtroppo da giorni sei molto pensieroso per via di alcune faccende personali o professionali da tenere sotto controllo. Non sai deciderti come dovresti muoverti, specie se da poco c’è stata la revisione di un contratto, un accordo. È probabile che entro maggio dovrai prendere una decisione importante.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai il Sole, Venere e Marte in ottimo aspetto. Non ti mancherà l’energia, la vitalità, l’amore, la voglia di coinvolgere amici e organizzare qualcosa di bello. La fantasia, la creatività di queste giornate non va soffocata, ma va lasciata libera di esprimersi. Qualcuno avrà voglia di levarsi un piccolo sfizio, coccolarsi un po’ o coccolare gli altri.

Pesci

Domani continuerà questo periodo particolarmente importante. È tempo di liberarsi del passato, perché sarebbe solo un ostacolo ai grandi cambiamenti, ai progetti che potresti realizzare d’ora in avanti. Chi sta vivendo ancora dei problemi nati negli anni scorsi, dovrebbe trovare il modo di eliminarli e andare avanti. Ottimo oroscopo per l’amore e nel mese di aprile lo sarà ancora di più…