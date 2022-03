Totò soleva dire “Nessuno nasce imparato“, il che non è assolutamente lontano dalla verità: l’esperienza acquisita ed accumulata fin dalla giovanissima età, unita a numerosi altri fattori, contribuisce ad accrescere le nostre abilità, rendendoci particolarmente bravi a fare qualcosa. E’ pur vero che alcune personalità si dimostrano essere maggiormente soggette all’apprendimento al punto che danno l’impressione di essere brave in tutto.

Chi sono i segni zodiacali più talentuosi? Ecco la verità

Ciò è riflesso dalla loro struttura caratteriale, ma anche dal segno: Chi sono i segni zodiacali più talentuosi?

Vergine

Maniacali, precisi, i Vergine sembrano dotati naturalmente di un talento particolare, definizione che non risulta essere particolarmente apprezzata dai loro esponenti: sono estremamente ricettivi ma si danno da fare, anche se effettivamente l’impressione è quella di personalità “brave in tutto”.

Bilancia

Differente il discorso dei Bilancia che sono polivalenti perchè estremamente accorti a non fare il passo più lungo della gamba. Sono dei gran dialogatori ma non per questo sfigurano nel lavoro manuale, estremamente diplomatici e affidabili.

Acquario

Non i più grandi lavoratori dello zodiaco, sono degli “spirit liberi” ma nei contesti a loro più congeniali danno il meglio: estremamente creativi e coraggiosi, devono obbligatoriamente seguire il loro modus operandi per far bene: non possono seguire altre strade se non la propria.

Capricorno

Danno il meglio nei contesti che richiedono una “forza mentale” non indifferente: sono famosi per la loro abilità a risolvere problematiche di natura logica, mentre hanno qualche problema in campi prettamente umanistici. Tendono comunque a rimboccarsi le maniche indifferentemente dal contesto.