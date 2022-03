Fin da molto giovani comprendiamo che una più che discreta fetta della popolazione non è esattamente come appare: le persone false sembrano a volte “nascondersi” in mezzo ai “normali” ma in realtà nella maggior parte dei casi anche le persone comuni hanno un’indole pura e trasparente.

C’è chi è falso di natura, e chi invece lo “apprende” con il corso del tempo, per specifiche motivazioni.

I segni zodiacali più falsi: ecco chi sono

E’ pur vero che esistono individui particolarmente tendenti alla disonestà, ed alcuni di essi hanno raffinato in maniera importante le tecniche per non farsi “sgamare”. Anche l’astrologia ha le proprie posizioni in tal senso: ecco quali sono i segni zodiacali più falsi riconosciuti.

Gemelli

Percepiti spesso come incoerenti, non sempre c’è una pianificazione dietro la loro “doppia faccia”: sono indubbiamente dei profili caratteriali sinceri e spontanei nelle reazioni ma raramente palesano tutte le proprie intenzioni. Non sono machiavellici ma per nulla trasparenti.

Bilancia

E’ un “falso non intenzionale”, opinione che non è condivisa da tutti essendo l’equilibrio fatti persona. I Bilancia sanno assolutamente tenere testa a qualsiasi forma di dialogo ma tendono a prendere posizioni sempre molto moderate per natura, ma anche per “convenienza”. Questo tratto caratteriale li rende criticabili da chi assume posizioni invece più radicali, chi “prende posizioni”.

Ariete

Non “cattivi” ma sicuramente manipolatori e molto istintivi: gli Ariete hanno una percezione decisamente accentrativa delle loro azioni e questo li porta a compiere errori di valutazione, quindi con il tempo hanno imparato a stare zitti ed ascoltare quando necessario, ed esporsi in altri contesti.