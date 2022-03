Quando si parla di bellezza femminile si è soliti intendere quella “totale”, ossia non strettamente legata all’aspetto estetico natio ma comprende tutta una serie di fattori non sempre facili da identificare in maniera razionale. E’ più una questione di fascino intrinseco che il complesso mondo femminile nasconde in maniera più o meno evidente.

Le donne più belle dello Zodiaco: ecco la classifica definitiva

Insomma può essere complicato identificare le donne più belle in assoluto: l’astrologia ci “viene incontro”, mettendo in evidenza tratti caratteriali che influenzano questo fattore.

4. Toro

Rispetto agli uomini, le donne Toro hanno una peculiarità che le rende estremamente appetibili: il loro essere spontanee ma non per questo trasandate e “menefreghiste” dei pensieri altrui le rende autentiche. Mai banali ma mai “estreme” nelle manifestazioni emotive, spesso hanno dei gusti raffinati “il giusto”.

3. Bilancia

Curatissime ed estremamente attente ad ogni parola, ma non per questo maniache del controllo, le Bilancia sono da molti indicate come le donne da sposare in quanto sanno indubbiamente attirare l’attenzione ma anche non sbilanciarsi quando si trovano in contesti a loro non congeniali. Forse non è un caso che anche l’aspetto estetico è molto delicato, elegante ed armonioso.

2. Leone

Presenza che non passa inosservata, mette sempre grande personalità nel proprio look, ed ha una personalità estremamente forte, a tratti magnetica. Le Leone vivono di attenzioni, esattamente come le controparti maschili ma a differenza di questi ultimi non sono così “ossessionati” dal loro aspetto.

1. Sagittario

Per nulla ossessionate dal loro aspetto, sono avventurose, curiose e non amano i preconcetti: sono sempre pronte a fare nuove amicizie ma sono anche estremamente sicure dei propri mezzi. Ciò riesce ad influire sul loro carisma.