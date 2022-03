Oroscopo Paolo Fox domani, 20 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 20 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata da prendere con le pinze. La Luna in dissonanza potrebbe renderti nervoso per tutto il giorno: occhio alle discussioni! Si tratterà solo di un momento passeggero. Da lunedì le cose cominceranno a migliorare.

Toro

Domani dovrai cercare di fare chiarezza in amore, forse sarà necessario prendere una decisione importante entro la fine del mese. Anche le coppie che non stanno vivendo una crisi irreparabile, devono affrontare momenti di tensione, di disagio, piccoli dissapori legati alla casa, ai soldi o al lavoro.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare sulla complicità di Luna, Venere e Marte per concludere in bellezza il tuo fine settimana. Si preannuncia una giornata stuzzicante dal punto di vista amoroso, degli incontri, delle belle emozioni. Approfittane!

Cancro

Domani, Venere di nuovo in buon aspetto, ti permetterà di ritrovare un po’ di quella serenità interiore e con l’ambiente circostante, che ti è mancata finora. Mercurio e Giove, però, potrebbero portare a galla dei grattacapi, qualche preoccupazione relativa al lavoro. Ti aspettano profondi cambiamenti professionali!