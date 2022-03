Oroscopo Paolo Fox domani, 20 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 20 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si prospetta una stupenda domenica illuminata da un magnifico Sole, dalla Luna in ottimo aspetto. Approfittane, per staccare la spina, riportare l’amore in primo piano, se negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi.

Vergine

Domani potrai chiudere questa settimana alquanto faticosa in maniera tranquilla, insieme ai tuoi cari. Anche se in questi giorni le numerose opposizioni planetarie ti stanno affaticando parecchio, non mollare! Vedrai che a maggio le cose miglioreranno di gran lunga.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai uno fra i segni favoriti dal cielo: approfittane, per trascorrere una domenica grandiosa! Sforzati di non tornare con la mente al passato, ma concentrarti piuttosto sul risolvere un problema pratico che ti affligge da tempo. Guai a trascinarlo fino a maggio, altrimenti si aggraverà!

Scorpione

Domani la Luna non sarà contraria: questo vorrà dire che potrai approfittarne, per riportare un po’ di tranquillità dentro e fuori di te. Certo, però chi sta attraversando una crisi di coppia molto grande, farebbe meglio a fare passare la giornata senza grandi intoppi o discussioni! Prima o poi dovrà decidere se restare con il partner oppure no.