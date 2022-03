Il concetto di “migliore e peggiore” è solitamente considerato aleatorio: un difetto può non essere così importante per alcuni come per altri, mentre lo stesso può essere considerato addirittura un pregio da altri ancora. Tuttavia alcuni tratti caratteriali possono essere considerati senza particolari problemi come “negativi” dalla maggior parte delle persone.

Chi sono i peggiori segni dello Zodiaco? Incredibile, ecco la risposta

Può apparire indelicato e cinico definire alcuni segni zodiacali come “peggiori”, ma si tratta di tendenze che non riassumono il valore assoluto di una singola persona.

Capricorno

Profondamente orgogliosi e testardi, sono in grado di intavolare una discussione interessante dal niente ma anche di protrarla per ore ed ore, per il semplice gusto di dare fastidio. Tendono ad essere persone fidate ma allo stesso tempo profondamente tediose.

Pesci

Discorso differente per gli eccessivamente umorali Pesci che, senza alcuna velleità particolare a “dar fastidio”, ha la diffusa tendenza ad apparire fortmente chiuso mentalmente, quasi orgogliosamente palesando questa forma di ottusaggine. Superficialmente non lo danno a vedere ma se conosciuti a fondo tendono a far “scappare” la quasi totalità dei conoscenti.

Gemelli

Chi li conosce o li ama o li “odia”: Gemelli ha una conclamata doppia personalità che può effettivamente sfociare nel bipolarismo vero e proprio. Il loro più grande difetto è l’incoerenza, anche perchè sono così di “natura”.

Cancro

Considerati anche loro profondamente incoerenti ma rispetto a Gemelli sembra esserci maggiore consapevolezza e volontà di esserlo. Eccessivamente manipolatori, sono spesso percepiti come segni disonesti. Mai fidarsi troppo di un Cancro appena conosciuto!