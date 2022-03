L’intelligenza è spesso correlata alla capacità o meno di inculcare esperienza ed insegnamenti: ciò è sicuramente vero, ma molti studi indicano che esistono molte forme di intelligenza. Un profilo del genere è contraddistinto da dubbi, curiosità e volontà di esplorare e conoscere, anche se ciò può essere dettato anche dal carattere, e quindi anche dal segno zodiacale.

Chi sono i segni zodiacali più intelligenti? Ecco la classifica che sorprende tutti

Molti studi infatti hanno evidenziato l’inefficacia di associare a questo valore un valore numerico come il quoziente intellettivo. Chi sono i segni zodiacali più intelligenti?

Gemelli

Percepiti il più delle volte come stravaganti, eccentrici e decisamente fuori dal comune a causa di una doppia personalità, Gemelli in molti contesti danno il meglio, sopratutto quando si tratta di palesare grandi capacità creative.

Acquario

E’ praticamente avere ragione dal punto di vista logico quando si affronta una conversazione con loro: non ambiscono ad “avere ragione” ma i loro punti di vista, anche se non condivisibili sono solitamente molto chiari e inattaccabili. Particolarmente abili con i lavori manuali.

Scorpione

Gli Scorpione sorridono poco ma ciò è parzialmente causato dalla loro profonda arguzia che li fa essere scettici e raramente fiduciosi al 100%. Sono persone estremamente affidabili soprattutto dal punto di vista lavorativo grazie ad una capacità di calcolo impressionante.

Vergine

Non dovrebbe stupire trovare il segno della Vergine in lista: un po’ cinici, caustici e fuori dal comune, gli esponenti del segno sono perfettamente in grado di affrontare quasi qualsiasi tipo di problematica anche quella di più difficile risoluzione.