Oroscopo Branko domani, 21 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 21 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 21 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani comincerà la stagione del tuo compleanno, l’adorata primavera: lasciati travolgere! D’ora in poi la tua strada sarà sempre più spianata A fine mese Mercurio raggiungerà il tuo cielo e ti riempirà di entusiasmo e voglia di divertirti.

Toro

Domani si preannuncia un inizio settimana piuttosto turbolento. Nel corso della giornata l’ex coniuge potrebbe farsi vivo per parlarti, forse avanzare delle richieste. Se così, fosse, cerca di mantenere la calma, perché avere Venere dissonante non sarà di grande aiuto.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani potresti ricevere una proposta inaspettata. Cerca di prendere tempo e non rispondere d’istinto. Meglio approfondire, er non correre il rischio di finire nei pasticci. Con Giove e Mercurio contrari meglio avere prudenza.

Cancro

Domani sarai l’oggetto di uno sguardo sexy che dirà più di mille parole! Ora che finalmente ti sei sbarazzato della dissonanza di Venere dovresti rimetterti in gioco, anche se la diffidenza è ancora molta. Prova a lanciarti, senza temere il peggio.