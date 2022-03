Oroscopo Branko settimana dal 21 al 27 marzo 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 21 al 27 marzo 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali belle novità o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì inizierà la stagione del tuo compleanno. Già da martedì sentirai la passione crescere dentro di te, mentre domenica Mercurio, la stella degli affari, entrerà nel tuo segno.

Toro

Lunedì l’ex coniuge potrebbe farsi vivo: meglio non reagire d’impulso! Martedì, invece, un rivale agguerrito potrebbe volerti mettere in difficoltà: fai molta attenzione. Sabato chi è afflitto da qualche problema, potrà ricevere un aiuto tanto prezioso quanto inatteso.

Gemelli

Lunedì potresti ricevere una proposta inattesa: meglio informarsi bene, prima di accettare. Mercoledì un ex potrebbe bussare alla tua porta per discutere o avanzare una richiesta. Venerdì qualcuno sarà alle prese con un ex fiamma.

Cancro

Martedì qualcuno festeggerà l’inizio di un amore, mentre mercoledì le stelle ti incoraggeranno a farti valere in una situazione ben precisa. Sabato ti converrà usare la massima cautela, se ti troverai in mezzo a discussioni, se dovrai affrontare alcune antipatiche divergenze.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì un po’ fiacco. Meglio farsi visitare da un medico. Martedì la stanchezza non ti lascerà in pace, tant’è che ti converrà regalarti un po’ di riposo, di relax. Mercoledì l’amore tornerà nella tua vita con irruenza.

Vergine

Lunedì si prospetta una giornata di lavoro molto importante: avrai un contratto da firmare! Martedì dovresti prenderti del tempo per approfondire, informarti bene, prima di decidere se firmare o no. Mercoledì potrebbero esserci spese inaspettate per la casa.

Bilancia

Lunedì le stelle ti incoraggeranno a fermarti e fare un bilancio personale. Martedì dovresti sfruttare i pianeti a favore per andare in banca e investire una somma di denaro. Mercoledì se sarai alle prese con affari importanti, firma, senza riserve!

Scorpione

Lunedì sarà importante trovare il coraggio di farsi notare da chi ti piace da tempo. Martedì le stelle ti regaleranno un fascino indubbio! Giovedì saranno favoriti le trattative immobiliari. Se stai pensando di acquistare o vendere una proprietà, dovresti sfruttare la benevolenza del cielo.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà in maniera interessante. Lunedì dovresti ascoltare chi hai vicino, perché potrebbe darti suggerimenti preziosi. Mercoledì sarà la giornata ideale per allargare la tue rete di amicizie. Domenica Mercurio tornerà attivo.

Capricorno

Lunedì si profila una giornata particolarmente stuzzicante: qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro sexy. Martedì troverai alleati utili per il tuo lavoro. Sabato comincerà un fine settimana all’insegna dell’amore e della passione.

Acquario

Lunedì una possibile rivalità ti metterà un po’ in difficoltà. Martedì correrai il rischio di volere troppo. Dovresti provare ad accontentarti di più! Mercoledì si preannuncia una giornata caratterizzata da nuovi, interessanti incontri.

Pesci

Lunedì sarà la giornata adatta per concentrarti sulle relazioni pubbliche e allargare la tua cerchia di contatti e amicizie. Mercoledì occorrerà usare molta cautela, perché una Luna bugiarda potrebbe trarti in inganno. Venerdì potrai contare su un prezioso lavoro di squadra per raggiungere buoni risultati.