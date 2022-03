Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 21 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia un inizio settimana con più forza e vitalità, grazie al nuovo passaggio del Sole nel segno. D’ora in poi marzo non sarà più disseminato di grandi ostacoli e tra alcuni mesi anche Giove lo raggiungerà nel tuo cielo! In amore sta per cominciare un periodo interessante.

Toro

Domani e martedì, con la Luna opposta, ci sarà un po’ di confusione. Sarebbe meglio non agitare troppo le acque, avere prudenza. Anche se resterai determinato ed entusiasta dei tuoi progetti, le finanze potrebbe risentire di piccole difficoltà. Venere e Marte contrari continueranno a mettere in evidenza alcuni dubbi in amore.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani ti accorgerai che comincerà a diminuire lo stress accumulato nei mesi passati, ma potresti sentirti ancor un po’ sotto pressione. Anche se certe richieste potrebbero non essere soddisfatte subito, c’è nell’aria una bella energia grazie a Venere, Marte e Saturno in aspetto favorevole.

Cancro

Domani potrai contare su una bellissima Luna nel segno dell’amico Scorpione. Ora che Venere non è piè dissonante, chissà che non ci siano novità in amore... Con un cielo così generoso dovresti sfruttare queste giornate, per fare richieste nel lavoro se qualcosa non va. Forse alcune occasioni importanti arriveranno da sole.