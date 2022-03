Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 21 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà una bella notizia: da un giorno il Sole è tornato attivo e porterà più energia. Da qui in avanti potrai cominciare a pensare a nuovi progetti da avviare. Nelle prossime 48 ore, però, ti converrà non strapazzarti troppo, perché un po’ di stanchezza potrebbe emergere. In amore servirà ancora cautela.

Vergine

Domani potrebbe essere un’altra giornata un po’ storta, in cui pensa la stanchezza accumulata finora. Purtroppo marzo sarà un mese non è ancora il momento giusto per discutere di questioni importanti. Dovrai aspettare marzo e vedrai che tutto di venterà più chiaro, anche nel lavoro. Occhio alle incomprensioni in amore.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata interessante. Con Venere e Marte favorevoli sta tornando la creatività. Non perdere di vista le buone occasioni, perché, al più tardi entro la fine di aprile, sarà essenziale chiarire situazioni in sospeso. Da qui in avanti le stelle aiuteranno in amore, sia i single, sia chi è in coppia.

Scorpione

Domani sarà una giornata ideale, grazie anche alla Luna nel segno, per fare richieste nel lavoro, provare a risolvere contenziosi legali o problemi economici. Mantieni le tue convinzioni e difendi il tuo operato, facendo vedere che ci sai fare. Contrasti accesi in famiglia o in amore tra domani e martedì, forse dovrai cercare di sciogliere un nodo in casa. Avrai comunque una buona energia, ma anche una piccola preoccupazione riguardo i parenti.