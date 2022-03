Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 21 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 21 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani potrebbero arrivare proposte interessanti sul fronte lavorativo. La seconda metà di marzo di permetterà di risalire la china e ancora di più da maggio, molte cose cambieranno in meglio. Con Venere e Marte favorevoli potresti vivere belle emozioni, qualcosa di intrigante.

Capricorno

Domani potresti essere afflitto ancora da alcuni dubbi e preoccupazioni riguardo il lavoro: colpa di Urano che ti tormenterà fino al 26 marzo. Possibili discussioni relative a contratti, accordi spese non preventivate. In amore dovresti sfruttare Mercurio favorevole. Chi è solo da tempo potrà uscire e fare incontri stuzzicanti.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fare i conti con la Luna in quadratura. Nel corso della giornata potrebbe affiorare un po’ di stanchezza, di nervosismo o forse incapperai in qualche piccolo intoppo. Per il resto, stai vivendo un momento di grande ripresa. Stelle generose per chi lavora in proprio. L’amore continuerà a essere caldo e piacevole.

Pesci

Non scordare che marzo e aprile sono due mesi fondamentali per definire la tua situazione lavorativa. Grazie alla bellissima protezione di Giove potrebbero sbloccarsi molte situazioni, se non è già accaduto. Mercurio aiuterà alcune questioni finanziarie a sistemarsi. In amore stai vivendo un momento interessante, preludio di un aprile sorprendente che vedrà Venere nel tuo segno.