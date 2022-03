Oroscopo Paolo Fox settimana dal 21 al 27 marzo 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 21 al 27 marzo 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana in maniera più energica, rispetto alle giornate passate. Da un giorno è cominciata la stagione del tuo compleanno e il Sole si trova nel tuo segno. Ottime giornate quelle di martedì e mercoledì con la Luna in aspetto favorevole, ma ancora meglio domenica, quando Mercurio entrerà nel tuo segno e darà un nuovo slancio al lavoro e alla finanze.

Toro

Tra lunedì e martedì sarai disturbato da una certa confusione, provocata dalla dissonanza della Luna. Meglio avere un atteggiamento prudente sul lavoro e non agitare troppo le acque. Occhio alle spese di troppo! Buone, invece, le giornate di venerdì e sabato: la Luna nel cielo del Capricorno ti restituirà energia e lucidità. In amore sarebbe meglio usare ancora molta cautela.

Gemelli

Si preannuncia una settimana in cui potrebbe farsi sentire ancora un po’ di stress accumulato nel tempo o qualche preoccupazione circa le finanze. Mercoledì e giovedì, in particolar modo, saranno 48 ore piuttosto nervose e stancanti, per colpa di una Luna in opposizione. Per fortuna, da venerdì il tuo Mercurio tornerà attivo.

Cancro

La tua ripresa è cominciata, sotto ogni punto di vista. Sul fronte lavorativo potrai aspettarti novità molto presto, se qualcosa non è già accaduto. Dovrai usare estrema cautela sono venerdì e sabato: con la Luna in opposizione il morale sarà sotto le scarpe e rischierai di diventare decisamente scontroso.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia ricca di emozioni piacevoli, opportunità interessanti. Mercoledì e giovedì saranno due giorni particolarmente produttivi: sfruttali al meglio, cominciando ad avviare qualche nuovo progetto. Domenica, invece, potrebbe riaffiorare un po’ stanchezza maturata nei mesi scorsi.

Vergine

La settimana partirà con il piede giusto, anche se c’è da dire che il meglio per te arriverà a partire da maggio. Mercoledì e giovedì ti converrà avere prudenza, soprattutto in amore, perché la Luna contraria potrebbe provocare nuove incomprensioni. Promettenti le giornate tra venerdì e sabato!

Bilancia

Sarà una settimana con alti e bassi. Se comincerà molto bene, venerdì e sabato, invece, dovrai fare i conti con una Luna dissonante che potrebbe infierire, rendendoti nervoso, poco lucido o creando piccoli contrattempi. Domenica, oltretutto, Mercurio, il pianeta degli affari, diventerà opposto. Cerca di chiarire eventuali situazioni o contenziosi aperti nei prossimi giorni!

Scorpione

Lunedì e martedì saranno due ottimi giorni, in cui potrai perfino avanzare richieste nel lavoro o dichiarare i tuoi sentimenti a qualcuno. Sfrutta Mercurio ancora in buon aspetto fino a domenica per fare richieste, esporre idee, farti notare da colleghi e superiori. Lunedì e martedì ti converrà fare attenzione in famiglia: possibili dissapori da affrontare con calma.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana si prospetta piuttosto soddisfacente. A partire da mercoledì ci sarà un miglioramento evidente dal punto di vista professionale, dei progetti. Mercoledì e giovedì le stelle favoriranno l’amore: approfittane, per metterti in gioco, fare nuovi incontri. Domenica, inoltre, Mercurio sarà di nuovo attivo e darà nuovo slancio alla professione e ai profitti.

Capricorno

La settimana sarà abbastanza interessante, sebbene ancora contraddistinta da dubbi e pensieri riguardo il lavoro o questioni personali. Molto proficui i giorni tra venerdì e sabato, quando la Luna entrerà nel tuo segno. Sfruttali, per riportare l’amore in primo piano o, se sei single, per incontrare persone nuove. Da domenica Mercurio, pianeta degli affari e della comunicazione, diventerà contrario.

Acquario

La tua settimana, secondo il popolare astrologo di Rai2, consentirà al tua ripresa, partita un po’ di tempo fa. Sarai uno fra i segni più favoriti delle prossime giornate, grazie alla benevolenza di Marte e Venere, a cui si aggiungerà Mercurio da domenica. Il 27 sarà un giorno particolarmente intrigante per l’amore: perché non programmi qualcosa di speciale? Buone le giornate di mercoledì e giovedì.

Pesci

Ancora una settimana illuminata da due splendidi Mercurio e Giove. Fino a sabato il pianeta degli affari proteggerà le finanze, ti permetterà di avanzare richieste importanti. Con Giove nel segno potrebbero sbloccarsi presto situazioni rimaste ferme. Lunedì si preannuncia una giornata serena, grazie a una bellissima Luna nel segno: non sciuparla, rivangando il passato! Mercoledì sarà, invece, una giornata rischio rabbia e conflitti: sii prudente!