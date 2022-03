Oroscopo Branko domani, 22 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 22 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 22 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, merito del Sole e della Luna, crescerà di nuovo la passione. Se da tempo sei stato sottotono, anche in amore, nelle prossime ore sentirai di nuovo quello slancio di cui avevi bisogno per recuperare il rapporto.

Toro

Domani sarà un’altra giornata da affrontare con molta cautela. Nelle prossime ore potrebbe spuntare fuori un rivale particolarmente agguerrito che ti darà del filo da torcere. Occorrerà mantenere la calma e cercare di contare fino a tre, prima di parlare.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani, se di recente hai ricevuto una proposta di lavoro, sarà importante fermarsi per approfondire. Prenditi tutto il tempo necessario, prima di dare una risposta: con Mercurio, la stella degli affari, in dissonanza meglio andarci cauti.

Cancro

Domani si preannuncia una giornata particolarmente “calda” dal punto di vista sentimentale. Più di un Cancro festeggerà la nascita o il ritorno di un amore! E sarà solo l’inizio di cosa potrebbe capitarti di bello da qui in avanti: la tua ripresa è appena cominciata!