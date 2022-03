Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 22 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a cercare un po’ di tranquillità. In questo momento le stelle ti stanno invitando a rivedere le tue idee, i progetti. Non si tratta di uno stop, ma di una fase di preparazione in vista del mese di maggio, quando molte cose interessanti potrebbe succederti. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci chiamate o novità molto presto. Fai attenzione a non portare la noia nel tuo rapporto di coppia.

Vergine

Domani e fino a venerdì sarà essenziale mantenere la calma e non cedere coi nervi, anche se dovessi subire nuove provocazioni. La tua pazienza e la tua tanto amata logica verranno messe in discussione da certi comportamenti, forse salterà un programma che avevi fatto. Sforzati di non cercare il cavillo!

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un periodo che ti converrà sfruttare per mettere fine a tutte le situazioni che potrebbero crearti difficoltà. La seconda metà dell’anno sarà meno promettente, meglio sfruttare queste settimane! Chi di recente ha vissuto una crisi nel lavoro, è probabile che dovrà compiere una scelta importante entro la metà di maggio. Fine settimana importante per i sentimenti.

Scorpione

Domani potrebbe perdere la pazienza, vivere momenti di tensioni o qualche polemica di troppo. Da un po’ di tempo ti sei accorto che i primi giorni della settimana sono piuttosto stressanti e agitati. Cerca di non tenerti sempre tutto dentro, ma non sfogare la tua rabbia usando aggressività verbale.