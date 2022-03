Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 22 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirà particolarmente l’influsso del Sole e della Luna: crescerà un desiderio di esplorare l’amore. Occhio, però, se hai qualche dubbio o se stai tenendo il piede in due scarpe, perché tra mercoledì e giovedì potrebbe venire a galla dei piccoli problemi. Evita d’infilarti in situazioni stressanti e cerca, piuttosto, di fare ordine nel lavoro, nella vita pratica. Un affare potrebbe slittare di alcune settimane.

Capricorno

Domani purtroppo sarai ancora disturbato da molta confusione. Sul fronte lavorativo qualcuno ti ha bloccato la strada, ti ha creato dei problemi in maniera sleale. Il fatto è che questo 2022 è un anno di ricostruzione: tutto quello che hai ottenuto fino a oggi andrà cambiato. L’amore, al contrario, avrà tutelato, specialmente nei fine settimana quando cresce il bisogno da allontanarsi da tutto e tutti.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna dissonante potrebbe renderti più distratto del solito: fai attenzione! Da settimane sei pieno di cose da fare, sei sempre assorto nei tuoi pensieri, forse avresti bisogno di un aiuto. Stringi i denti! Dal prossimo weekend tornerai grande protagonista della scena.

Pesci

Con Mercurio e Giove nel tuo segno le cose andranno sempre meglio e cominci ad averne il sentore. Tra venerdì pomeriggio e domenica il cielo potrebbe riservarti una bella sorpresa, potrebbe riaffiorare una passione nelle coppie che si vogliono bene. I Pesci più timorosi e diffidenti dovrebbero cercare di lasciarsi andare di più e mettere da parte paure e dubbi.