Il termine stacanovista rappresenta una personalità che per una qualsiasi ragione si sottopone regolarmente a ritmi estenuanti in una certa attività. La parola deriva dal Aleksej Grigór’evič Stachánov, operaio sovietico che era solito avere una produttività estremamente elevata.

La parola per l’appunto indica una persona particolarmente attiva, anche se il termine a volte viene utilizzato anche in contesti non prettamente lavorativi, e tende ad indicare in generale un’attitudine ad un modo di fare particolarmente operoso.

I segni zodiacali più stacanovisti: ecco chi sono

Alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmente adatti ad essere definiti in questa maniera: ecco quali sono.

Toro

Particolarmente attivi in ogni ambito, anche quello lavorativo è solitamente favorito dall’operosità e dalla produttività di questi segni che solitamente arrivano direttamente al proprio obiettivo, senza particolari distrazioni di sorta che possano “compromettere” il proprio fine. Per loro i ritmi massacranti sono solo “pesanti”.

Capricorno

Sia uomini che donne che fanno parte di questa particolare classifica non amano necessariamente il lavoro, in quanto “obbligo”, ma una volta assorbiti dal contesto e convinti della bontà della loro produttività, sono soliti rimboccarsi le maniche per fare del loro meglio, anche per dare soddisfazioni alle persone a loro più care.

Bilancia

Non lo “mettono in evidenza”, ma il loro fare stacanovista è percepibile sopratutto tra i colleghi. Parlano poco e fanno tanto, tantissimo, anche più di quello che dovrebbero. Non per questo tuttavia si fanno mettere i piedi in testa, avendo uno spiccato senso della giustizia. Non sono i migliori “boss” in assoluto, perchè tendenzialmente non concepiscono chi lavora meno di loro.