Nella società comune, fin dai tempi antichi, almeno secondo la percezione comune, quasi ci “obbliga” a relazionarci con gli altri in maniera aperta ed evidente. Siamo effettivamente animali sociali, anche se indifferentemente dall’educazione, stato sociale e cultura non siamo tutti uguali agli altri: esistono personalità più o meno propense a manifestare il proprio carattere, quelli che ci riescono in maniera molto naturale sono definiti estroversi.

I tre segni zodiacali più estroversi: classifica definitiva

Si tratta solitamente di persone che “non si nascondono”, ma che solitamente vengono “perdonate” anche quando fanno qualche gaffes di troppo.

Sagittario

Non solo tende ad avere tanti amici e conoscenti, ma riesce anche a far convivere tutti loro con estrema facilità. Non tendono a farsi problemi ad avere opinioni anche particolari ma il loro modo di fare genuino è sintomo di “onestà intellettuale” e questo contribuisce a renderli popolari tra gli amici.

Leone

Estroversi perchè fortemente accentrativi e bisognosi di attenzione. Il Leone non è solito “tenersi le parole in bocca”, ciò viene percepito come una sorta di costrizione. Molto meglio lasciar vivere i rappresentanti del segno come meglio credono, in modo aperto, spigliato ed estroverso ai massimi livelli, anche se ciò tende a portarli all’eccesso.

Ariete

Un altro segno profondamente emotivo ma che per non apparire “insicuro”, tende ad esternare qualsiasi forma di emozione passi loro per la testa. Comunque meno impulsivi degli altri rappresentanti in lista, sono probabilmente quelli più “naturalmente estroversi”, e questo conferisce loro un grande fascino e capacità di veicolare sentimenti e messaggi.