Oroscopo Paolo Fox domani, 23 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 23 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà lavoro, amore e salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai finalmente pronto a prendere quota e da maggio potrai volare davvero alto. I progetti avviati lo scorso autunno avranno una conferma importante, mentre le idee nuove troveranno terreno fertile. In amore ci sarà da recuperare terreno. I cuori solitari potrebbero presto incontrare qualcuno di intrigante. Le coppie, invece, avranno bisogno di ritrovare l’intimità persa.

Toro

Domani, se non ti sei fatto scivolare le cose addosso, potresti portarti dietro strascichi di nervosismo con il partner o con la famiglia. Tra lunedì e martedì ci sono stati tensioni che ti hanno infastidito parecchio. Da tempo stai vivendo un disagio in casa che sembra averti demoralizzato un po’, anche se, in fondo in fondo, un Toro non si sconforta mai del tutto.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto strana: l’importante sarà non viverla in maniera troppo esagerata, ma provare a farsi scivolare le cose addosso. Si tratterà solamente di un momento di passaggio, sabato e domenica saranno già due giornate migliori. Nei prossimi giorni non rispondere a eventuali polemiche. In famiglia o in amore se sono in corso questioni pratiche o legali, potrebbe esserci un ritardo.

Cancro

Domani ti accorgerai che finalmente è arrivata l’ora di riportare l’amore in primo piano, e da aprile lo sarà ancora di più grazie a una bellissima Venere. Chi è uscito da una crisi è probabile che avrà voglia di storie estemporanee e non di una relazione seria. Purtroppo negli ultimi tempi hai avuto tanti pensieri riguardo la vita pratica, spese per la casa, progetti di lavoro e l’amore ne ha pagato lo scotto.