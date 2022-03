Oroscopo Paolo Fox domani, 23 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 23 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute, secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cercare di riportare un po’ di tranquillità nella tua vita. In questo periodo non ti mancheranno chiamate o proposte di lavoro, ma le stelle ti inviteranno a fermarti, per rivedere la tua situazione attuale e i tuoi obiettivi. Stai vivendo una fase di preparazione in vista di un maggio che sarà molto più dinamico e stimolante. Occhio alla noia in amore…

Vergine

Domani e dopo domani dovrai fare particolare attenzione alla tua forma fisica. Da un po’ di tempo ti sei reso conto che c’è qualcuno intorno a te che sta tentando di boicottarti o che ti causa molto stress. Come conseguenza, avresti una gran voglia di allontanarti, per provare a fare chiarezza, capire la situazione. In effetti, questo momento è di affermazioni professionali importanti, ma anche e soprattutto di strategie da fare.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani realizzerai di dover vincere una sfida che la vita ti sta sottoponendo. Ciò che le stelle ti stanno chiedendo adesso è di risolvere un problema che ti affligge da tempo, che sia in amore o nel lavoro, entro la fine di aprile. Da maggio in poi tutto di venterà più complicato e ingestibile. Anche se ti trovi nel mezzo di tensioni e problemi che mai avresti voluto vivere, devi rimboccarti le maniche e provare a superarli, uno per uno.

Scorpione

Domani finalmente potrai rivedere il sereno, dopo due giorni parecchio cupi. Potrebbero però rimanere nell’aria ancora certe tensioni in famiglia, non per forza provocate da ragioni grave. Un semplice ritardo o dimenticanza potrebbero infuriarti. In amore realizzerai che una storia che sembrava importante, forse non lo poi così tanto. Da giorni stai prendendo più contatto con la realtà, per quando dura e cruda possa sembrarti.