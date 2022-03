Ecco i segni più maleducati dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Fin da piccoli veniamo educati in maniera più o meno diretta allo “stare al mondo”, sopratutto in presenza di altre persone, insegnamenti che vengono anche inevitabilmente portati dall’esperienza di vita. Tuttavia esistono alcune persone che si dimostrano refrettarie a qualsivoglia tipo di “tatto” e sensibilità particolare, apparendo come tendenzialmente maleducati. Lo zodiaco pul aiutarci a comprenderlo, esistono infatti alcuni segni che si “guadagnano” questsa classifica.

Ecco i segni più maleducati dello zodiaco: ecco la classifica

Quasi sempre non c’è intenzionalità nel fare gaffes evitabili ed imbarazzanti, anzi a volte non è chiaro cosa porti determinate persone ad apparire poco educate: ecco quali sono i segni più maaleducati dello zodiaco.

Gemelli

Quasi inevitabilmente una personalità complessa e diversificata, talvolta considerata bipolare come Gemelli finisce in classifica: non c’è mai intenzionalità ma spesso devono fare i conti con reazioni emotive eccessivamente mal controllate, e giudizi espressi troppo frettolosamente. Se sulle prime fanno arrabbiare perchè non sembrano comprendere la dinamica, basta conoscerli meglio per apprezzarli.

Scorpione

Scorpione “sceglie” quando essere maleducato. Può sembrare un’esagerazione ma è così, è tanto accorto ed educato quando vuole, ma essendo un profilo schietto e selettivo riesce ad apparire maleducato fino a risultare offensivo. Anche lui va “compreso” ma raramente chiede scusa in maniera sincera.

Sagittario

Impulsivi emotivamente e per questo particolarmente tendenti alle brutte figure, a volte anche di una certa gravità. Sono frustranti perchè non sembrano ricordarsi cosa ha provocato effettivamente un atteggiamento percepito come maleducato e ogni volta devono ricominciare da capo. Dopo un po’ il loro modus operandi viene smascherato, almeno in parte ma raramente “ammettono i propri errori”.