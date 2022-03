Chi sostiene di non raccontare bugie, significa che ne ha detta almeno una, questa: essere “poco sinceri” fa parte dell’animo umano, e se di default siamo abituati a concepire le menzogne come qualcosa di negativo, ne facciamo uso spesso senza neanche accorgercene. L’universo femminile viene concepito molto complesso, sicuramente più di quello maschile e sono in molte le donne ad essere particolarmente brave a mentire.

Ecco le donne più bugiarde dello zodiaco: quali sono?

Non sempre deve esserci una motivazione, uno scopo dietro la menzogna: ecco quali sono le donne naturalmente bugiarde.

Vergine

Detestano le bugie “inutili”, ossia quelle eccessivamente pretenziose e dette senza un reale costrutto, ma fanno largo uso di sottili manipolazioni. Per loro queste non sono bugie vere e proprie ma “visioni differenti della realtà”, solitamente utilizzate per inseguire qualche fine specifico, anche se mai votate al “fare danno” vero e proprio.

Cancro

Le “facce di bronzo” perfette sono le Cancro che sanno fare sicuramente buon viso a cattivo gioco ma sanno anche come costruire un complesso sistema di storie più o meno vere in modo da risultare credibili. Anche quando sono “scoperte”, non demordono e continuano a sviluppare storyline di entità complessa per portare avanti la propria narrazione.

Gemelli

Le bugiarde che neanche ci provano ad essere credibili, o perlomeno, non più di tanto. Sono percepite come quelle più fastidiose perchè tendono a mischiare realtà e menzogna in modo naturale anche quando non è necessario. La loro credibilità svanisce subito sopratutto quando sono colpite emotivamente da qualche fattore.