Le regole sono fatte per essere infrante a volte si usa dire, e anche se siamo (quasi) tutti consci dell’importanza di una serie di regolamentazioni per vivere in discreta armonia, molto spesso travalichiamo questa forma di limitazione per avere qualche vantaggio e scorciatoia di ogni sorta. Il carattere ha un valore importante nel concetto “rischio-beneficio”, ed è per questo che alcuni segni zodiacali sono decisamente più votati a non seguire le regole, e la “massa”.

I segni più “ribelli” dello zodiaco: scopri la classifica

Alcuni segni potrebbero effettivamente stupire in quanto almeno esternamente appaiono molto più tradizionali. Ecco i segni più ribelli dello zodiaco.

Acquario

“In direzione ostinata e contraria”, apparentemente calmi e tranquilli, sono gli idealisti dello zodiaco e quasi inevitabilmente finiscono per rientrare in questa ristretta cerchia di segni. La loro non è un’attitudine che porta loro necessariamente vantaggi, insomma non fanno i bastian contrario per moda ma evidenzia i lati profondamente sensibili ed empatici del segno.

Bilancia

Considerati superficialmente troppo diplomatici, i Bilancia quasi inaspettatamente non sono minimamente interessanti a far parte della “massa”, e non sono soliti condividere opinioni fuori dal comune, motivandole con grande attenzione. A loro non interessa far parlare e basta, sono portati al ragionamento. Bilancia segue un concetto semplice, se un’idea stupida è condivisa da 1 milione di persone, resta stupida.

Leone

Spesso ligitano senza apparente motivo ma il vigore che mettono in qualsiasi discussione li fa entrare di diritto in classifica: sono i ribelli “evidenti”, coloro che da giovani erano soliti voler viaggiare, esplorare e non attenersi ai preconcetti conosciuti. Meno idealisti ma sicuramente dei gran sognatori rispetto ad altri segni.