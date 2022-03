Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 24 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà lavoro, amore e salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia un’altra giornata forte ed energica, merito di una bellissima Luna in sagittario. Oltretutto a fine settimana Mercurio, il pianeta degli affari, raggiungerà il tuo cielo: la tua ripresa è appena cominciata. In amore dovresti impegnarti per ritrovare la complicità di un tempo.

Toro

Domani sarà d’aiuto provare a fermarsi e riflettere sul proprio rapporto di coppia e famigliare, se negli ultimi tempi ci sono stati discussioni e momenti di tensione. Ciò che conta sarà non abbattersi, ma sforzarsi di reagire, di andare a capo della situazione.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà ancora in aspetto opposto. Ti aspetterà un’altra giornata piuttosto nervosa, stressante. Cerca di non reagire alle polemiche, ma fatti scivolare addosso ogni cosa. Da venerdì in poi le cose miglioreranno di gran lunga.

Cancro

È tempo di parlare d’amore e da aprile lo sarà ancora di più, con Venere di nuovo attiva. Preparati, perché il fine settimana potrebbe offriti occasioni uniche, momenti ricchi di emozioni piacevoli. Prova a non riversare le preoccupazioni pratiche nella tua vita affettiva.