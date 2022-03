Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 24 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sveglierai un po’ affaticato e giù di tono Dovresti provare a staccare la spina, sia fisicamente sia mentalmente. Se sentirai il bisogno di allontanarti per un giorno da un certo ambiente, fallo senza sensi di colpa! Da venerdì tornerà il buonumore.

Capricorno

Domani comincerà un piccolo periodo forte ed energico, aiutato dal transito lunare. Approfittane, per ritrovare un migliore equilibrio interiore, quel vigore e determinazione che da sempre ti caratterizzano. Mercurio e Giove in buon aspetto potrebbe regalarti una piccola rivincita personale.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani le stelle ti regaleranno molta energia, forza, vitalità e creatività, ma soprattutto la voglia di ampliare le tue conoscenze, le amicizie. Da qualche giorni cerchi degli alleati che ti aiutino a portare avanti dei progetti. Ottimo momento per l’amore.

Pesci

Domani la Luna sarà in aspetto contrario. Si preannuncia una di quelle giornate in cui ti converrà fare ben poco, non strapazzarti, perché non avrai l’energia necessaria a portare a compimento ogni cosa. Si tratterà solo di un momento passeggero! Nel complesso rimani uno fra i segni più favoriti della settimana. Cerca di non diventare troppo critico con le persone vicine.