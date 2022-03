Oroscopo Branko domani, 25 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 25 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 25 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani un vostro segreto potrebbe venire alla luce. Ti converrà fare molta attenzione alle persone vicino a te, a chi sceglierai come confidente, se non vorrai rimanere deluso. Meglio circondarsi degli alleati giusti.

Vergine

Domani, merito di un passaggio lunare particolarmente favorevole, si preannuncia una giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Finalmente l’amore tornerà in auge, dopo un periodo che lo ha visto messo da parte per colpa di problemi pratici.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una giornata piuttosto fiacca. Nelle prossime ore potresti accusare un malessere, forse mal di stomaco: dovresti approfittarne, per cominciare una dieta disintossicante che ti permetta di ritrovare la forma piena.

Scorpione

Domani sarà un giorno molto interessante. Qualcuno potrebbe farti delle rivelazioni oppure tu avrai intuizioni profonde che non dovrai sottovalutare. Per le prossime 24 ore resta con le antenne ben sollevate in alto, per non perderti nessuna buona ispirazione.