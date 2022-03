Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 25 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà lavoro, amore e salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una grande forza, nonostante sarà l’ennesimo weekend con la Luna in dissonanza. Stavolta, però, tu avrai più vigore e riuscirai a superare ogni burrasca con più facilità. Forse hai ricevuto una buona notizia che ti ha dato più carica o, in ogni caso, penserai che il seccatore davanti se ne andrà presto. Insomma, emanerai un’energia che le stelle percepiranno e ti restituiranno triplicata.

Toro

Domani dovresti sfruttare la bellissima Luna a favore per concederti due giornate tranquille, senza nervosismi o pensieri negativi. La signora bianca dello zodiaco risveglierà le tue emozioni: vuoi che siano emozioni piacevoli o cattive? Da giorni provi irritazione e rabbia, soprattutto nei confronti di una persona che ritieni sbagliata o che sei sicuro ti stia prendendo in giro. Da tempo hai messo in dubbio il tuo cuore: nelle prossime 48 ore regalati una tregua da queste sensazioni.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani potrai buttarti alle spalle l’agitazione provata negli ultimi due giorni e passare un fine settimana migliore. Cerca di prestare più attenzione alle finanze: da qui in avanti potrebbero capitare imprevisti sul lavoro, spunteranno altre persone che cambieranno i tuoi piani. Meglio non fare il passo più lungo della gamba. In compenso, l’amore sarà particolarmente interessante sabato e domenica.

Cancro

Domani comincerà una fase molto interessante per i nativi del Cancro che si svilupperà ancora di più il prossimo mese. Le relazioni nate di recente si riveleranno importanti. Se da poco ha iniziato una storia d’amore cerca di lasciare più spazio ai sentimenti e all’istinto e metti da parte ragionamenti che non servono a niente. Crogiolare su pensieri del tipo quanto gli do e quanto ricevo in cambio sono inutili e deleteri! Evita di complicare un bel rapporto di coppia appena cominciato!