Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 25 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui potrai ricaricare le pile, scariche dai giorni passati, per trascorrere un fine settimana importante. Anche se la Luna sarà contraria, sabato e domenica saranno due giorni promettenti: sfruttali al meglio, ritrovando maggior benessere e cominciando a fare piani in vista dei mesi successivi. Molto presto, forse a maggio, arriverà una conferma positiva.

Capricorno

Domani sarà una buona giornata che però ti accompagnerà a un weekend più teso. Se tra sabato e domenica dovrai vedere famigliari o persone che di recente ti hanno irritato parecchio, sarebbe il caso di chiarire entro le prossime 24 ore. In aprile, per fortuna, avrai un cielo molto promettente, specie in amore e nel lavoro. Approfitta di questo periodo per risolvere gli ultimi dissapori aperti o tagliare i rami secchi.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani cominceranno tre giorni particolarmente efficaci ed energici. Cerca, solo, di non scivolare in inutili polemiche per difendere i tuoi principi o certe utopie. Ti converrà restare con i piedi ben piatati a terra. Ti stai accorgendo di vivere un periodo di profondi cambiamenti, iniziato forse già lo scorso autunno. Nei weekend cresce la voglia di amare.

Pesci

Domani sarà essenziale capire se la relazione d’amore merita di essere portata avanti oppure no. Meglio non perdere tempo con persone sbagliate. D’altro canto è importante non rovinare una bella storia per colpa di inutili preoccupazioni, ragionamenti contorti o eccesso di critica. Dovresti sfruttare la presenza di Giove nel segno in maniera positiva e provare a vivere di più alla giornata e, se stai vivendo un grande amore, costruire qualcosa di importante con lui.