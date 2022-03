Fortunati in gioco, fortunati in amore, recita un vecchio modo di dire, ma molti, con una punta di vittimismo ben radicato, sarebbero pronti a giurare di essere poco baciati dalla sorte in entrambi i contesti. I segni più sfortunati in amore, quali sono?

I segni più sfortunati in amore, ecco quali sono

E’ comunque vero che alcuni profili caratteriali sembrano essere “nati per soffrire” in amore: persone sbagliate, rapporti inevitabilmente che sono rovinati in maniera più o meno diretta da parte loro oppure semplice incapacità di instaurare una relazione sentimentale stabile e duratura. Quali sono i “meno fortunati” in amore, tra i segni zodiacali?

Pesci

Finisce quasi inevitabilmente in lista a causa di un’estrema fiducia che ripone, quasi automaticmente, nel prossimo. Pesci è un segno profondamente umanista ma che non perde il controllo quando si innamora. Tuttavia tende a sopravvalutare il partner e la relazione finisce per apparire troppo spesso poco equilibrata, visto che è Pesci ad avere più responsabilità.

Ariete

Discorso quasi opposto per Ariete che deve fare i conti con una personalità divisiva: o si riesce ad apprezzarli fin da subito oppure risulta dfficile farlo in un secondo momento. Ecco perchè anche se sono molto carismatici spesso non vengono compresi appieno, essendo poco tendenti alle “mezze misure”.

Acquario

E’ il tipico segno che fa dire “ma di chi ti innamori?”. Per qualche strano motivo si trovano effettivamente spesso al centro di relazioni sbagliate con persone che non meritano le loro attenzioni. Anche se è sicuramente vero che al cuor non si comanda, tendono a soffrire tradimenti e delusioni, a causa sopratutto di una tendenza al vittimismo.