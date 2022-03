Uno stereotipo considerabile sicuramente antiquato in quanto “limitante” è relativo all’associazione tra donne ed emotività in maniera naturale, come se risultasse una sorta di “limite” del genere femminile. Ovviamente così non è, anche se può risultare difficile per alcuni allontanarsi da questi preconcetti. E’ comunque vero che alcune tipologie di profili femminili risulta effettivamente piuttosto emotivo rispetto alla media. Siamo abituati a pensare alle donne come un entità estremamente complessa ed è sicuramente vero: alcuni tra questi segni possono stupire in quanto considerabili effettivamente molto controllati. Quali sono le donne più emotive dello zodiaco?

Le donne più emotive dello zodiaco, indovina quali sono!

Vergine

Per formazione caratteriale la donna nata sotto il segno della Vergine sembra avere una “scorza dura” dal punto di vista emotivo. In realtà ciò serve per “mascherare” una vera e propria fragilità dell’animo che risulta molto evidente quando si conosce una di queste donne. Avendo un carattere molto complesso la parte emotiva trova sbocchi inaspettati.

Toro

Anche la donna Toro da meno “a vedere” una sensibilità piuttosto spiccata ma risulta essere meno un “cruccio” rispetto alle Vergine. Semplicemente, le Toro scelgono quando e con chi manifestare la propria emotività: pur non essendo le più romantiche in assoluto nel senso tradizionale e stereotipato, tendono ad essere particolarmente empatiche.

Scorpione

Apparentemente fredda e distaccata, la Scorpione è solo esternamente una fredda analitica, quando sotto sotto si nasconde una personalità profondamente generosa e mai banale nelle reazioni umane. Tende a “parlare poco e fare molto”, e solo in parte riesce a trattenere le proprie, importanti reazioni emotive.