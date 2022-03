Oroscopo Branko domani, 26 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 26 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 26 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si profila un inizio weekend decisamente promettente. Potresti ottenere un incarico interessante, una proposta inaspettata. Dopo mesi di tanto sforzo, finalmente comincerai a raccogliere i primi frutti del tuo lavoro.

Vergine

Domani potresti avere un piccolo calo fisico, non sentirti in piena forma. Sarà la giornata ideale per cominciare una dieta stretta. Negli ultimi tempi potresti aver ecceduto troppo a tavola o nel bere e adesso ne paghi il prezzo. È arrivato il momento di prenderti più cura di te stesso.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani ti servirà la massima cautela. Nel corso della giornata potresti essere oggetti di sgradevoli provocazioni. Cerca di non arrabbiarti, ma di tenere a bada la tua irritazione. La Bilancia, per quanto tranquilla appaia, quanto perde le staffe sa diventare un vero leone!

Scorpione

Domani sarà una giornata che potrebbe regalarti quanto soddisfazioni inaspettata. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere un’offerta imperdibile, una proposta a cui non potrai dire di no. Se avrai tar le mani un contratto, firma senza riserve.