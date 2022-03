Oroscopo Branko domani, 26 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 26 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno a capire di chi potrai fidarti d’ora in avanti. Probabilmente si tratterà di una cerchia ristretta di persone, ma almeno saprai che saranno persone leali, corrette, che non ti tradiranno mai!

Capricorno

Domani una bellissima Luna stuzzicherà i tuoi sentimenti e ti renderà letteralmente goloso d’amore. Nonostante tu esca da un periodo difficile, per questa giornata metti da parte le preoccupazioni di lavoro. Sfrutta il fine settimana per dare spazio al tuo cuore.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani comincerà un weekend che si preannuncia allettante in amore. Più di un Acquario potrebbe fare sogni sexy, pieni di passione. Approfitta di questo cielo per fare nuovi incontri, riportare i sentimenti in primo piano, specie se da tempo non hai una persona accanto.

Pesci

Domani gli astri ti incoraggeranno alla condivisione delle tue idee. Se collaborerai con gli altri e non vorrai fare di testa tua, riuscirai a raggiungere traguardi ambiziosi. Con Giove ancora nel tuo spazio zodiacale le soddisfazioni sono dietro l’angolo!