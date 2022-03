Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute, secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend che potrebbe vederti discutere con veri e propri seccatori. Sforzati di non andare su tutte le furie, perché comunque sarai sostenuto da stelle più tranquille. Troverai la maniera di superare le tue difficoltà. Molto presto potrai goderti meritate gratificazioni o arriverà un’occasione d’oro, perché hai lavorato duramente. Bel feeling con il Leone e il Sagittario.

Toro

Domani avrai ancora bisogno di portare pazienza in casa, perché da un po’ stai vivendo tensioni con il partner. Hai deciso, però, di dare tempo all’altra persone affinché recuperi e le cose tornino a posto. Per il momento qualcosa in sospeso non ti permette di ritrovare del tutto la serenità tra di voi. Il tuo cielo denota un certo nervosismo, specie con i nati in Leone e Scorpione.

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un fine settimana in cui Luna e Venere saranno in ottimo aspetto. Ti aspettano due giornate efficaci, decisamente migliori rispetto ai giorni appena trascorsi. Porteranno la voglia di risvegliare i sentimenti, di fare incontri particolari, perfino vivere emozioni o relazioni al di fuori dell’ordinario.

Cancro

Domani sarà indispensabile non cedere alla tentazione di tornare con la mente al passato, farti certe domande che potrebbero farti stare male. Anche se la tua natura è piuttosto complicata e cerebrale, per le prossime 48 ore sforzati di guadare avanti e di non pensare troppo. Cerca di passare il fine settimana in maniera più leggera e tranquilla possibile.