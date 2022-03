Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute, secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà davvero importante che tu ricominci a recuperare in amore, contrastare gli effetti di questa Venere contraria. Il fatto è che in questo momento hai tanti pianeti favorevoli per il lavoro, lo studio, le questioni pratiche. È più che normale che tu sia più interessato al tuo lavoro che ai sentimenti, al rapporto di coppia. Prova, invece, a sfruttare questo weekend per dedicarti agli affetti, fare nuove amicizie.

Vergine

Domani partirà un buon fine settimana in cui potrai ritrovare un bello slancio emotivo. In questi giorni è probabile che tu abbia dovuto impuntare i piedi, farti le tue ragioni con determinazione, imporre certe regole e obblighi. Cerca solo di vivere più tranquillamente il tuo rapporto di coppia, di recuperare terreno in amore.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e domenica ci sarà una buona Luna a proteggerti e chissà che non porti nella tua vita perfino alcune novità... Se hai un problema o stai vivendo una competizione, un contenzioso, un contrasto dovrà fare in modo di risolverlo entro la fine di aprile. Maggio si preannuncia un mese con più tensioni. Nel frattempo goditi un weekend all’insegna dell’amore.

Scorpione

Domani dovrai cominciare a non farti più carico dei pesi di chi ami. In famiglia potrebbe essersi creato un rapporto di dipendenza on un genitore o un figlio oppure ami talmente tanto una persona che senti il bisogno di starle addosso in ogni momento. Occhio a non diventare troppo assillante! Per chi è solo da molto tempo, il mese di aprile potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa.