Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 26 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 26 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica avrai la complicità di Venere e Luna. Le due signore del cielo ti inviteranno a dare spazio ai sentimenti, a divertirti di più, programma qualcosa di bello, uscire di casa e incontrare nuova gente. In questo momento sei libero di levarti un peso che ti opprimeva e perfino di rivoluzionare la tua vita, se lo vorrai.

Capricorno

Domani partirà un fine settimana piuttosto agitato. Il transito lunare potrebbe portare un po’ di pressione nella tua vita, indurti a isolarti per ritrovare più tranquillità. Per qualcuno si tratterà solo di una piccola pausa di riflessione. Chi è in crisi con qualcuno, forse nel posto di lavoro, entro la fine di aprile dovrà chiudere il rapporto e cominciare a vivere più serenamente.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra bellissima giornata che favorirà i sentimenti, i rapporti di coppia, i progetti per il futuro. In questo periodo avrai la possibilità di rilanciarti, realizzare qualcosa di bello, stravolgere la tua esistenza, come desideri fare da tempo. Metti solo in conto che questo tipo di scelta radicale ti farà guadagnare degli amici, ma anche qualche nemico.

Pesci

Domani Giove nel segno ti darà nuove opportunità di riscatto, anche se il meglio arriverà ad aprile, sia per l’amore, sia per il lavoro. Dovresti recuperare l’amore, ritrovare la passione con il partner, se stai vivendo un rapporto di coppia e non rivangare di continuo il passato. Tutti i Pesci avrebbero bisogno di riappropriarsi di una visione del futuro più fiduciosa.