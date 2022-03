Tra i vizi capitali più conosciuti “spicca” uno molto diffuso anche spesso viene percepito in maniera differente: la gola. Essere particolarmente golosi non è necessariamente un male ma ciò può portare a disagi sia fisici che psicologici, oltre a complicare i rapporti umani. Non si tratta quindi solo di un fattore “estetico” ma può minare alle nostre sicurezze. Quali sono i segni più golosi dello zodiaco?

Chi sono i “golosi” dello zodiaco? La risposta la trovi qui!

I peccati di gola sono irresistibili per alcuni segni in particolare, ma non tutti sono golosi nella stessa maniera, vediamo perchè.

Sagittario

Per loro è importante, anzi fondamentale il contesto: se sono “incentivati” da quest’ultimo, si rivelano tra i più golosi in assoluto e capaci di grandi abbuffate, per poi “pentirsene” ore dopo. Da soli tendenzialmente riescono a controllarsi, visto che non rientrano nella categoria di coloro che “mangiano per noia”.

Gemelli

Curiosi di natura, amano differenziare molto le tipologie di cibo anche se per loro è difficile contenersi, sopratutto se il cibo ha una funzione “benefica” per il loro umore. Essendo molto emotivi, sono alla costante ricerca di cibi in grado di “mitigare” le loro paure ed insicurezze, e solitamente sono quelli meno sani in assoluto.

Toro

Il loro “impeto” è ben evidente anche nella selta dei cibo e nelle porzioni: sono soliti esagerare da questo punto di vista. Inoltre non hanno gusti partiocolarmente raffinati essendo amanti delle cucine tradizionali, non disdegnano cibi piccanti e quelli non troppo elaborati ma in gardo di soddisfare il loro palato.