Noi italiani siamo rinomati per tante cose, una su tutte la cura estrema, talvolta fin troppo eccessiva nei confronti dei nostri piatti tipici, e più in generale riguardo tutta la cultura gastronomica.

La pasta non può che recitare “la parte del leone” un po’ per tutti gli italiani che da sempre si identificano loro stessi con uno o più tipi di pasta. Anche un gesto estremamente semplice ed indispensabile se vogliamo ottenere un piatto di pastasciutta saporito come la salatura può rivelarsi più “complesso” del previsto.

Non è assolutamente un’esagerazione anche se la maggior parte di noi va semplicemente “ad occhio”, sopratutto quando si tratta di un piatto che già conosciamo.

Come comportarsi quando bisogna aggiungere il sale nella pasta: esiste una tecnica ben precisa

Il sale, composto quasi interamente da cloruro di sodio, fino a non troppi secoli fa aveva un ruolo ancora più importante di quello di condimento: la salatura delle carni rappresentava uno dei pochissimi metodi di conservazione efficace del cibo, importanza che ha mantenuto almeno fino alla diffusione della refrigerazione controllata.

Resta il principale esaltatore di sapidità nonchè alleato fondamentale per una pasta cucinata come si deve. La dose consigliata di sale più in “voga” è 10 gr di sale ogni 100 gr di pasta secca per 1 litro di acqua, anche se poi subentrano tutta una serie di fattori più o meno importanti come il tipo di pasta, la pietanza che stiamo andando a cucinare e così via.

Divisioni ancora maggiori sul quando bisogna aggiungere il sale è prima di buttare la pasta, quando l’acqua comincia a bollire, evitando di aggiungere il sale dopo aver buttato la pasta: l’improvvisa aggiunta di un ossia di un corpo freddo (ossia la pasta) all’acqua bollente causa un abbassamento della temperatura con conseguente e frequente cessazione dell’ebollizione.

Ricordiamo che 10 grammi di sale corrispondono più o meno a 1/3 di un comune cucchiaio da cucina.