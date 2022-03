Never give up, più o meno “mai abbattersi” è una delle frasi motivazionali più caratteristiche dei nostri tempi, ed anche se può sembrare cinico, siamo letteralmente circondati da ottimi motivi per essere pessimisti anche se ciò tende a farci diventare insensibili. Nonostante la tendenza sia quella di reagire, e di trovare uno sbocco sempre positivo, ciò non è sempre possibile. Ecco perchè lo zodiaco può aiutarci ad individuare i segni più pessimisti inassoluto.

Ecco i segni più pessimisti dello zodiaco: ecco la classifica

4. Cancro

Pessimisti non di nascita ma di riflesso: sulle prime hanno aspettative altissime quando trovano una persona affine, sia come amicizia che come partner, poi inevitabilmente vengono feriti o comunque tendono a farsi un’idea eccessivamente positiva. Ecco perchè hanno bisogno di moltissimo tempo per riaquisire fiducia.

3. Capricorno

Differente il pessimismo del Capricorno che è semplicemente pessimista…perchè ha rapidamente compreso che aspettandosi sempre il peggio, difficilmente subirà delusioni. Infatti tra le difficoltà maggiori del segno vi è proprio l’incapacità di godersi appieno le soddisfazioni che pure riesce ad avere.

2. Vergine

Un altro profilo pessimista, differente dagli altri: Vergine ama definirsi “realista” e questo atteggiamento viene auto imposto fin dalla gioventù, una sorta di “vaccino anti delusioni”. Il pessimismo di questo segno ha scopo di esorcizzare le paure ed i problemi anche se talvolta esagera.

1. Gemelli

I più pessimisti perchè tendono a contraddirsi tra di loro, visto che a tratti vogliono avere un atteggiamento invece positivo e propositivo ma le buone speranza si infrangono molto presto su un muro di illusioni infrante e delusioni.