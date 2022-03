La quasi totalità dei lavoratori secondo una statistica difetta in produttività a causa delle distrazioni sul lavoro, ma tende ad avere difficoltà a concentrarsi anche se non vi sono vere e proprie motivazioni: essere con la “testa tra le nuvole” risulta essere molto comune ma se con un po’ di allenamento e con specifiche condizioni riusciamo solitamente a mantenere un limite, alcune persone si dimostrano distratte indifferentemente dal contesto. Quali sono i segni più distratti dello zodiaco?

I tre segni zodiacali più distratti, ecco quali sono!

Esistono vari “livelli” di distrazione, e non tutti sono uguali agli altri.

Bilancia

Molto organizzati sul lavoro, tendono a evidenziare difficoltà nella vita di tutti i giorni. Le loro sono piccole dimenticanze dovute a distrazioni diffuse e spesso evitabili: dimenticano gli orari degli appuntamenti, le occasioni speciali ma anche oggetti come chiavi, telefonino, portafogli e quant’altro.

Sagittario

E’ la disorganizzazione che sviluppa la distrazione per i Sagittario, e questo loro lo sanno bene: tendono infatti a sobbarcarsi di lavoro e pensieri anche inutili che inevitabilmente portano a distrazioni diffuse e fonti di stress spesso impossibili da gestire. Quando si isolano fisicamente dagli altri la situazione cambia, ma solitamente questo non funziona per lunghi periodi di tempo.

Pesci

Probabilmente i più distratti dello zodiaco anche perchè non riescono e forse non vogliono porre rimedio a questa loro “condizione”, che risulta quasi naturalmente associabile al segno. E’ realmente molto difficile “riportarli” sulla Terra quando sono assorti nei loro pensieri e la loro concentrazione dura il tempo di pochi minuti.