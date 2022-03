Oroscopo Branko domani, 27 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 27 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio raggiungerà una bella posizione e per te comincerà un periodo davvero promettente sotto ogni punto di vista. Le prossime ore saranno particolarmente piacevoli, sia per le coppie già formate che per i nuovi amori, i nuovi incontri: meglio approfittarne!

Capricorno

Domani Mercurio lascerà un punto del cielo favorevole per trasferirsi nel segno dell’Ariete. Dalle prossime ore il pianeta degli affari e della comunicazione sarà in quadratura e tu dovrai iniziare a usare più cautela. Non si può pretendere che il cielo sia sempre tutto a tuo favore!

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani Mercurio raggiungerà una posizione migliore. Comincerà un ottimo periodo per la tua professione. Potrai avviare un nuovo progetto con successo, trovare uno sponsor, dei finanziatori, creare le condizioni giuste.

Pesci

Domani Mercurio ti saluterà per traslocare nel vicino Ariete. Non dovrai temere grossi problemi! Da quella posizione la stella degli affari continuerà a supportare i tuoi progetti, le trattative, più in generale il tuo lavoro. Oltretutto, Giove, il pianeta della fortuna, nel tuo segno continuerà a illuminare il tuo cielo.